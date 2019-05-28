На учителя из Кушнаренковского района домогавшегося до школьницы завели еще 4 уголовных дела

Следователи возбудили еще четыре уголовных дела в отношении 60-летнего бывшего учителя одной из школ в Кушнаренковском районе, сообщает сайт Newsbash.ru. Три дела возбуждены по статье «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней», еще одно по статье «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».





Напомним, ранее интимную встречу педагога со школьницей в Башкирии зафиксировала видеокамера. Позже мужчина прокомментировал ситуацию.

- Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, следователи допрашивают учащихся и педагогический состав школы, изучают данные о личности подозреваемого, исследуют иные материалы, имеющие значение для расследования уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

По версии следствия, подозреваемый, будучи учителем школы, в период с сентября 2015 по май 2016 года домогался до своих несовершеннолетних учениц. А в период с сентября 2012 по май 2013 года совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы.