На учителя из Кушнаренковского района домогавшегося до школьницы завели еще 4 уголовных дела
Комментарии (0)
Загрузка...
Следователи возбудили еще четыре уголовных дела в отношении 60-летнего бывшего учителя одной из школ в Кушнаренковском районе, сообщает сайт Newsbash.ru. Три дела возбуждены по статье «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней», еще одно по статье «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».
Напомним, ранее интимную встречу педагога со школьницей в Башкирии зафиксировала видеокамера. Позже мужчина прокомментировал ситуацию.
- Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, следователи допрашивают учащихся и педагогический состав школы, изучают данные о личности подозреваемого, исследуют иные материалы, имеющие значение для расследования уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Читайте также
Происшествия
В Туймазинском районе молодой парень через соцсети растлевал двух школьниц
Происшествия
Обвиняемого в домогательствах к ученице учителя из Кушнаренково освободили из зала суда под подписку о невыезде
Происшествия
Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении учителя из Кушнаренково по факту развратных действий
Происшествия
В Уфе школьники 7-8 классов сняли на камеру, как они занимаются сексом на крыше здания
Происшествия
В Уфе мужчина попытался изнасиловать 8-летнюю девочку
Происшествия
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
Человек и закон
В Башкирии на первого зампрокурора республики Олега Горбунова завели уголовное дело
Происшествия
Учителя физкультуры из Кумертау осудили на 5,5 лет за совращение школьницы