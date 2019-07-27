Новое в законодательстве России с 1 августа 2019 года: как изменится жизнь россиян
Как изменится жизнь россиян с августа 2019 года? Мы подготовили для вас список законов, которые на днях вступят в силу.
Прибавка к пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры поучат прибавку к пенсии. Нововведение коснется работающих граждан пенсионного возраста, работодатели которых выплачивали страховые взносы в 2017 году. Хотя увеличение пенсии будет зависеть от самой зарплаты пенсионера, более трех пенсионных баллов она не поднимется. Таким образом, в лучшем случае можно рассчитывать на прибавку в 236 рублей.
Пенсионеры, проживающие в столицах, смогут бесплатно ездить на электричках. Если раньше таким правом пользовалось ограниченное число льготников, теперь пенсионеры без льгот также имеют право на бесплатный проезд.
Водка станет дороже
С 19 августа крепкие алкогольные напитки станут дороже. Новшество коснется водки в 37-39 «оборотов». Если сейчас бутылка крепостью от 37 до 38 процентов стоит 196 рублей, крепостью от 38 до 39 процентов — 201 рубль, то в скором времени пол-литра такой «беленькой» обойдется в 205 рублей. В настоящее время за 205 рублей можно приобрести бутылку водки в 40 «градусов».
Отправка по местному времени
Расписание электричек и поездов дальнего следования с 1 августа переведут на местное время, соответствующее часовому поясу отправляющегося в путь пассажира. Изменения произойдут и в железнодорожных билетах, и на информационных стендах вокзалов. Сейчас, напомним, в билетах значится отправка по московскому времени.
Визы для иностранцев
С 1 августа расширился список точек въезда иностранцев в России. Если ранее электронную визу получали те иностранные граждане, что въезжали в страну через Владивосток и Калининград, то сейчас визы дадут и тем, кто попадает на территорию Российской Федерации через Сахалин, Чукотку, Камчатку, Амурскую область и Хабаровский край.
Новые документы станут дороже
С 3 августа получить новые права, свидетельство о регистрации машины, а также загранпаспорт нового образца, станет дороже. Если раньше оформление взрослого биометрического заграничного паспорта стоило 3,5 тысячи рублей, детского — полторы тысячи, то в скорости эти суммы составят пять тысяч и 2,5 тысячи рублей соответственно. Если новые водительские права сейчас стоят две тысячи рублей, то с 3 августа водителям придется выложить за документ нового образца три тысячи рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля обойдется в полторы тысячи.
Прозрачный бизнес
Бизнес попробуют сделать прозрачным. С 1 августа начнет работу новый проект налоговиков «Прозрачный бизнес», позволяющий предпринимателям проверить честность и надежность бизнеса партнеров. Благодаря новому сервису, можно будет увидеть факты нарушения налогового режима, суммы задолженностей и штрафов, численность штата и другую информацию о фирме.