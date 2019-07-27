Новое в законодательстве России с 1 августа 2019 года: как изменится жизнь россиян

Как изменится жизнь россиян с августа 2019 года? Мы подготовили для вас список законов, которые на днях вступят в силу.





Прибавка к пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры поучат прибавку к пенсии. Нововведение коснется работающих граждан пенсионного возраста, работодатели которых выплачивали страховые взносы в 2017 году. Хотя увеличение пенсии будет зависеть от самой зарплаты пенсионера, более трех пенсионных баллов она не поднимется. Таким образом, в лучшем случае можно рассчитывать на прибавку в 236 рублей.

Пенсионеры, проживающие в столицах, смогут бесплатно ездить на электричках. Если раньше таким правом пользовалось ограниченное число льготников, теперь пенсионеры без льгот также имеют право на бесплатный проезд.С 19 августа крепкие алкогольные напитки станут дороже. Новшество коснется водки в 37-39 «оборотов». Если сейчас бутылка крепостью от 37 до 38 процентов стоит 196 рублей, крепостью от 38 до 39 процентов — 201 рубль, то в скором времени пол-литра такой «беленькой» обойдется в 205 рублей. В настоящее время за 205 рублей можно приобрести бутылку водки в 40 «градусов».Расписание электричек и поездов дальнего следования с 1 августа переведут на местное время, соответствующее часовому поясу отправляющегося в путь пассажира. Изменения произойдут и в железнодорожных билетах, и на информационных стендах вокзалов. Сейчас, напомним, в билетах значится отправка по московскому времени.С 1 августа расширился список точек въезда иностранцев в России. Если ранее электронную визу получали те иностранные граждане, что въезжали в страну через Владивосток и Калининград, то сейчас визы дадут и тем, кто попадает на территорию Российской Федерации через Сахалин, Чукотку, Камчатку, Амурскую область и Хабаровский край.С 3 августа получить новые права, свидетельство о регистрации машины, а также загранпаспорт нового образца, станет дороже. Если раньше оформление взрослого биометрического заграничного паспорта стоило 3,5 тысячи рублей, детского — полторы тысячи, то в скорости эти суммы составят пять тысяч и 2,5 тысячи рублей соответственно. Если новые водительские права сейчас стоят две тысячи рублей, то с 3 августа водителям придется выложить за документ нового образца три тысячи рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля обойдется в полторы тысячи.

Прозрачный бизнес

Бизнес попробуют сделать прозрачным. С 1 августа начнет работу новый проект налоговиков «Прозрачный бизнес», позволяющий предпринимателям проверить честность и надежность бизнеса партнеров. Благодаря новому сервису, можно будет увидеть факты нарушения налогового режима, суммы задолженностей и штрафов, численность штата и другую информацию о фирме.





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