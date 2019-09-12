Ильдар Саттаров назначен начальником отделения технического надзора в ГИБДД по Уфе
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Вышел приказ министра внутренних дел по Башкирии о назначении на пост начальника отделения технического надзора в ГИБДД по Уфе.
В пресс-службе уфимского ГИБДД сообщили, что им стал капитан полиции Ильдар Саттаров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ранее назначенец работал инспектором ДПС в Уфе, Шаранском районе, после руководил отделением ГИБДД Шаранского района. До назначения возглавлял ГИБДД г.Октябрьского.
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