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Ильдар Саттаров назначен начальником отделения технического надзора в ГИБДД по Уфе

Добавлено: 12.09.19
Просмотров: 100
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Ильдар Саттаров назначен начальником отделения технического надзора в ГИБДД по Уфе

Вышел приказ министра внутренних дел по Башкирии о назначении на пост начальника отделения технического надзора в ГИБДД по Уфе.
В пресс-службе уфимского ГИБДД сообщили, что им стал капитан полиции Ильдар Саттаров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ранее назначенец работал инспектором ДПС в Уфе, Шаранском районе, после руководил отделением ГИБДД Шаранского района. До назначения возглавлял ГИБДД г.Октябрьского.

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