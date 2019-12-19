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В Уфе полицейский сядет на три года за избиение несовершеннолетней девушки

Добавлено: 19.12.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В Уфе полицейский сядет на три года за избиение несовершеннолетней девушки

В Уфе суд признал 29-летнего старшего уполномоченного полиции виновным в избиении несовершеннолетней девушки.


По версии следствия, он применил насилие и спецсредства в отношении 17-летней девушки, чтобы заставить ее признаться в грабеже. Инцидент произошел в июле 2018 года. Осужденный использовал специальные средства в виде наручных браслетов, а также связал ее автомобильным тросом. Применяя физическое и психологическое насилие, он нанес ей травмы, после чего запер в одном из помещений отдела полиции.

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Взаперти подросток была более 12 часов. При этом девушка не находилась в статусе подозреваемой по уголовному делу и не была задержана по всем нормам закона.

Впрочем, озвучивалась и другая версия случившегося – коллеги мужчины считают, что его могли «подставить» из мести за привлечение к уголовной ответственности.

Впоследствии потерпевшая обратилась в Следственный комитет. В день вызова к следователю подозреваемый ушел с работы и скрылся. Полицейского объявили в федеральный розыск. Однако спустя неделю он самостоятельно явился в следственный отдел. Старшего оперуполномоченного ОП № 7 Управления МВД России по городу задержали  29 апреля в Уфе.

Тем не менее, вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Суд приговорил сотрудника полиции к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Источник: gtrk.tv
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