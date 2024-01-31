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В Башкирии осудили подростка, убившего девушку

В Башкирии осудили подростка, убившего девушку

В Башкирии был вынесен приговор подростку, совершившему убийство несовершеннолетней девушки.

Согласно материалам уголовного дела, в августе прошлого года 16-летний подсудимый находился в компании несовершеннолетних друзей и распивал спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, юноша предложил одной из знакомых девушек подвезти ее до дома и сел за руль автомобиля. В ходе поездки между ними возникла ссора, в результате которой девушка пригрозила сообщить родственникам о том, что подросток, находясь в нетрезвом состоянии, управлял транспортным средством.

Чтобы избежать разоблачения и наказания за грубое нарушение правил дорожного движения, злоумышленник решил лишить девушку жизни, дабы устранить свидетеля своего проступка. С этой целью он отвез потерпевшую в лесной массив, где нанес ей несколько ударов топором по голове. Спустя несколько дней тело пропавшей без вести девушки было обнаружено. Суд определил виновному меру наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

В Башкирии завершили расследование убийства 16-летней девушки и ее парня

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия убийство суд
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