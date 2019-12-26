Адвокаты экс-полицейских обвиняемых в изнасиловании экс-дознавателя из Уфы намерены опротестовать решение суда

Адвокаты Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева намерены опротестовать приговор суда Кировского района Уфы, который огласили сегодня, 26 декабря. Они уверены, что доказательств вины их подзащитных в деле нет:



— Эксперт-генетик из Москвы приезжал, сказал, что следов крови, спермы, слюны нигде нет, — рассказал журналистам Наиль Багаутдинов, адвокат Павла Яромчука, после окончания заседания суда.Ольга БлажноваУ адвокатов есть для обжалования 10 дней.

— В принципе, в истории много таких случаев, когда разыгрывался такой фарс, чтобы вышестоящие инстанции свой вердикт вынесли <…> Кассационные суды, которые рассматривают сплошняком дела, не просто, не выборочно. Поэтому у нас две инстанции еще впереди, — уточнил адвокат Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов.