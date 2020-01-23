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Солдата из Башкирии приговорили к 2,5 годам колонии за самоволку

Добавлено: 23.01.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Солдата из Башкирии приговорили к 2,5 годам колонии за самоволку

В Башкирии огласили приговор 22-летнему солдату, служившему по контракту. Выездное заседание суда прошло на территории в/ч в Алкино. 

Жителю Белорецка Никите Безрукову предъявлено обвинение сразу по двум уголовным статьям. Вначале он самовольно покинул место прохождения службы в Приморском крае сбежав в Белорецк, где совершил серию краж. Молодой человек снимал с отечественных автомобилей колеса и, по собственному признанию, продавал их. Однако продолжалось это недолго, преступника задержали и поместили в СИЗО. Обвиняемый Безруков признал вину в содеянном и в зале суда предостерег всех военнослужащих не повторять подобных ошибок.  

Как оказалось, воинскую часть Никита Безруков покидал неоднократно и получал за это условные сроки наказания. Последним заседанием суда ему назначено 2,5 года  колонии.

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