Солдата из Башкирии приговорили к 2,5 годам колонии за самоволку

В Башкирии огласили приговор 22-летнему солдату, служившему по контракту. Выездное заседание суда прошло на территории в/ч в Алкино.







Жителю Белорецка Никите Безрукову предъявлено обвинение сразу по двум уголовным статьям. Вначале он самовольно покинул место прохождения службы в Приморском крае сбежав в Белорецк, где совершил серию краж. Молодой человек снимал с отечественных автомобилей колеса и, по собственному признанию, продавал их. Однако продолжалось это недолго, преступника задержали и поместили в СИЗО. Обвиняемый Безруков признал вину в содеянном и в зале суда предостерег всех военнослужащих не повторять подобных ошибок.



Как оказалось, воинскую часть Никита Безруков покидал неоднократно и получал за это условные сроки наказания. Последним заседанием суда ему назначено 2,5 года колонии.