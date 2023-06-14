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Лилию Чанышеву* приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Лилию Чанышеву* приговорили к 7,5 годам лишения свободы

12:21, 14 июн 2023

В Уфе огласили приговор экс-главе штаба Навального* в Башкирии Лилии Чанышевой*. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката подсудимой. По решению суда, ей назначено 7,5 лет колонии общего режима.

Защита Чанышевой* заявила о намерении обжаловать приговор. Изначально обвинение запрашивало для активистки 12 лет лишения свободы.



Напомним, активистка была задержана в ноябре 2021 года по обвинению в экстремизме и с тех пор находилась под арестом. В феврале этого года Чанышеву* перевели в Уфу.

* — Лилия Чанышева и Алексей Навальный были внесены в список террористов и экстремистов по решению суда в январе 2022 года.

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Автор: proural.info
Фото: Telegram/advocate_guzatullin
Теги: суд Уфа
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