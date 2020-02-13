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В Башкирии перевозчиков ждут крупные штрафы за каждый факт неприменения кассы

Добавлено: 13.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии перевозчиков ждут крупные штрафы за каждый факт неприменения кассы

Пассажиры автобусов, которым водители отказывают в оплате проезда картой, могут смело жаловаться в налоговую — с 1 июля 2020 года маршрутчиков, настаивающих на оплате наличкой, будут наказывать.

— У налоговых органов появится возможность налагать штрафные санкции на перевозчиков. Для организаций предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тысяч за каждый факт неприменения кассы, — рассказали в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Башкирии сегодня, 13 февраля.

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В ведомстве отметили, что настойчивость водителей на оплате наличкой — желание перевозчика скрыть свои реальные доходы.
— Пассажир, заплативший за проезд наличкой и при этом отказавшийся от билета, становится невольным соучастником для тех недобросовестных перевозчиков, которые собирают неучтенную выручку буквально «мимо кассы», — добавил сотрудник пресс-службы налоговиков.
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Источник: ufa1.ru
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