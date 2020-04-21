В Уфе суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции
Ленинский суд Уфы решил отменить штраф за нарушение режима самоизоляции Руслану Шарифуллину.
Напомним, что еще 2 апреля он был задержан на улице во время того, как помогал перепарковывать автомобиль своей знакомой. Против него было возбуждено дело административного характера и наложен первый на территории России штраф за нарушение режима самоизоляции в размере 15 тысяч рублей.
Читайте также:Адвокат из Уфы рассказал, что делать если вас остановили полицейские за нарушение режима самоизоляции
По сообщению "Ъ-Уфа", Ленинский райсуд столицы Башкортостана отменил постановление мирового суда и постановил прекратить административное дело. Уже известно, что Шарифуллин собирается подать иск в суд о взыскании морального вреда.
Напомним, жительницу Кармаскалинского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она выложила в социальной сети фейк.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Человек и закон
Жительницу Кармаскалинского района оштрафовали за фейк о коронавирусе
Человек и закон
В Уфе мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции
Человек и закон
В Уфе почти 600 человек получили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Происшествия
В Архангельском районе оштрафовали замглаву за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
Человек и закон
В Башкирии придумали, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции
Общество / Происшествия
Башкирский чиновник выплатит штраф за нарушение закона о госзакупках
Человек и закон
Адвокат из Уфы рассказал, что делать если вас остановили полицейские за нарушение режима самоизоляции
Человек и закон
В Башкирии не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции