В Уфе суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции

Ленинский суд Уфы решил отменить штраф за нарушение режима самоизоляции Руслану Шарифуллину.







Напомним, что еще 2 апреля он был задержан на улице во время того, как помогал перепарковывать автомобиль своей знакомой. Против него было возбуждено дело административного характера и наложен первый на территории России штраф за нарушение режима самоизоляции в размере 15 тысяч рублей.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram