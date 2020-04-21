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В Уфе суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
В Уфе суд отменил штраф за нарушение режима самоизоляции

Ленинский суд Уфы решил отменить штраф за нарушение режима самоизоляции Руслану Шарифуллину.



Напомним, что еще 2 апреля он был задержан на улице во время того, как помогал перепарковывать автомобиль своей знакомой. Против него было возбуждено дело административного характера и наложен первый на территории России штраф за нарушение режима самоизоляции в размере 15 тысяч рублей.

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Но, как оказалось, мировой судья не имел никаких законных оснований для вынесения подобного решения, а прокуратура обжаловала приговор.

По сообщению "Ъ-Уфа", Ленинский райсуд столицы Башкортостана отменил постановление мирового суда и постановил прекратить административное дело. Уже известно, что Шарифуллин собирается подать иск в суд о взыскании морального вреда.

Напомним, жительницу Кармаскалинского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она выложила в социальной сети фейк.

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