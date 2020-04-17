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Жительницу Кармаскалинского района оштрафовали за фейк о коронавирусе

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
Жительницу Кармаскалинского района оштрафовали за фейк о коронавирусе

Жительницу Кармаскалинского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она выложила в социальной сети фейк. 26-летняя женщина сообщила о том, что в районную больницу доставили больных с коронавирусом, и просила граждан не выходить на улицу.



— Материалы о выявленном факте отделом МВД России по Кармаскалинскому району были переданы в суд. Женщина была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушений РФ. Она должна выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, — сообщили в МВД Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
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