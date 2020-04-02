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В Уфе мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

В МВД по Башкирии сообщили, что оштрафовали 33-летнего жителя Уфы, который нарушил режим самоизоляции. 



В ведомстве сообщили, что он находился на улице Летчиков в ночь с 1 на 2-е апреля, и был остановлен сотрудниками полиции во время профилактического рейда на территории Затона. 

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Сообщается, что в отношении нарушившего режим полной самоизоляции составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ о нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд признал мужчину виновным. По решению суда ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Напомним, с 31 марта в  Башкирии  введен режим самоизоляции для всех жителей из-за инфекционного коронавируса. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров. В Башкирии в настоящий момент всего 10 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Госдума также 31 марта приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые устанавливают шрафы для неинфицированных граждан в размере до 300 тысяч рублей за нарушение карантина.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Уфы

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