В Уфе мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

В МВД по Башкирии сообщили, что оштрафовали 33-летнего жителя Уфы, который нарушил режим самоизоляции.







В ведомстве сообщили, что он находился на улице Летчиков в ночь с 1 на 2-е апреля, и был остановлен сотрудниками полиции во время профилактического рейда на территории Затона.



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Фото: администрация Уфы

Сообщается, что в отношении нарушившего режим полной самоизоляции составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ о нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд признал мужчину виновным. По решению суда ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим самоизоляции для всех жителей из-за инфекционного коронавируса. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров. В Башкирии в настоящий момент всего 10 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.Госдума также 31 марта приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые устанавливают шрафы для неинфицированных граждан в размере до 300 тысяч рублей за нарушение карантина.