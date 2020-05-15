В Башкирии хотят запретить продажу энергетиков детям

Депутаты парламента Башкирии намерены запретить продажу энергетических напитков детям. В ближайшее время они рассмотрят соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.







Как сообщил председатель регионального парламента Константин Толкачев, по статистике основными потребителями энергетиков являются подростки, которые беспрепятственно их покупают, не контролируя суточную дозу.

«Доказано, что чрезмерное потребление тонизирующих напитков наносит организму вред, сопоставимый с непомерным потреблением алкоголя, негативно влияет, прежде всего, на сердечнососудистую систему», - сказал он.

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По словам спикера Госсобрания Башкирии, после принятия закона парламентарии намерены разработать законопроект, устанавливающий ответственность за нарушение запрета продажи таких напитков несовершеннолетним.