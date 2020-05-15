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В Башкирии хотят запретить продажу энергетиков детям

Рубрика: Общество / Человек и закон
В Башкирии хотят запретить продажу энергетиков детям

Депутаты парламента Башкирии намерены запретить продажу энергетических напитков детям. В ближайшее время они рассмотрят соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба Госсобрания республики.



Как сообщил председатель регионального парламента Константин Толкачев, по статистике основными потребителями энергетиков являются подростки, которые беспрепятственно их покупают, не контролируя суточную дозу.

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«Доказано, что чрезмерное потребление тонизирующих напитков наносит организму вред, сопоставимый с непомерным потреблением алкоголя, негативно влияет, прежде всего, на сердечнососудистую систему», - сказал он.
По словам спикера Госсобрания Башкирии, после принятия закона парламентарии намерены разработать законопроект, устанавливающий ответственность за нарушение запрета продажи таких напитков несовершеннолетним.

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Источник: ufa.aif.ru

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