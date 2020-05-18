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В Иглинском районе на экс-директора «Водоканала» завели ещё одно уголовное дело

Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Иглинский район
В Иглинском районе на экс-директора «Водоканала» завели ещё одно уголовное дело

В Башкирии на бывшего директора муниципального предприятия «Водоканал» в Иглинском районе заведено уголовное дело по статье превышение должностных полномочий. Нарушения в работе МУП выявила районная прокуратура совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ.



Установлено, что в 2016 и 2018 годах директор МУП заключил с хозяйствующими субъектами договоры на проведение водопроводных сетей в населенных пунктах и прокладку трубопровода до деревни Ягодное. Предприятие выполнило работы на общую сумму 80 миллионов рублей, фактическая же оплата составила лишь 20 миллионов. Неправомерными действиями бывшего директора организация понесла ущерб в 60 миллионов.

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Ранее бывший руководитель МУП уже был судим по статьям — самоуправство, присвоение и умышленное уничтожение или повреждение имущества. В 2018 году он был приговорен к четырем годам условно, однако в этом году наказание заменили на реальный срок. На данный момент осужденный отбывает наказание в колонии общего режима.

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Источник: gtrk.tv

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