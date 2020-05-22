Деятельность организации "Башкорт" признали в Башкирии экстремистской

| 22 май 2020 | 18:00

Верховный Суд Башкирии 22 мая признал экстремистской организацию «Башкорт» и запретил ее деятельность, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.



Административный иск в защиту интересов государства, общества и неопределенного круга лиц подал прокурор Башкирии. Свои требования прокурор обосновал тем, что при активном участии руководителей «Башкорта», ранее судимых за совершение экстремистских преступлений, на территории республики организовывались массовые публичные мероприятия, на которых людей призывали к экстремистской деятельности и вовлекали в его состав новых участников.







Также активисты проводили несогласованные митинги. При этом в ходе публичных акций протеста руководители организации заявляли о враждебных намерениях власти против башкирского народа и башкирского языка. Члены «Башкорта» использовали плакаты, содержащие признаки возбуждения ненависти или вражды к лицам небашкирской национальности.



По заключениям независимых специалистов, участники организации высказывали лозунги, направленные на формирование общественного мнения о том, что госвласть ущемляет права лиц башкирской национальности. А в группе «Башкорт» в одной из социальных сетей публиковались высказывания, призывающие к нарушению территориальной целостности России и созданию единого исламского государства. Члены организации привлекались к ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий



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Решение суда подлежит немедленному исполнению.Отметим, что организация действовала с 2014 года и имела 18 структурных подразделений в различных городах республики, в том числе в Уфе, Сибае, Межгорье, Кугарчинском, Баймакском, Учалинском и других районах.