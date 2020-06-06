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В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей

В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей

| 06 июн 2020 | 12:21

Проект об изменениях в правилах медицинского освидетельствования для водителей подготовил Минздрав России. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 5 июня, на федеральном портале нормативных актов.



Согласно проекту, теперь водителям при получении медсправки нужно будет проходить тестирование для диагностики употребления спиртного только в том случае, если нарколог выявит симптомы алкоголизма.

Как отмечается в документе, для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.

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Минздрав в ноябре прошлого года планировал изменить в России правила медосвидетельствования водителей. Согласно им, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкоголя. В случае положительных результатов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведение лабораторных исследований.

Из-за новых исследований стоимость справки должна была увеличиться в несколько раз. 21 ноября, в последний день действия старых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди, в результате Минздрав вынужден был отложить нововведение до 1 июля 2020 года.


Раскритиковал новые правила и президент России. Путин заметил, что отдавать 5 тыс. рублей за справку неприемлемо для людей, получающих зарплату в размере МРОТа.


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Источник: sterlegrad.ru
Фото: скриншот с видео

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