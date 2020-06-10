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В Балтачевском районе у бывшего депутата нашли дорогие покупки

В Балтачевском районе у бывшего депутата нашли дорогие покупки

Балтачевский район | 10 июн 2020 | 18:35

У экс-депутата Совета Балтачевского района Башкирии изъяли элитное имущество. Суд обратил его в доход государства, удовлетворив требование прокуратуры. Известно, что имущество депутата было получено незаконным путём.



С 2016 по 2018 года семья депутата приобрела три элитные квартиры и дорогостоящий автомобиль. Всего имущество семьи слуги народа оценивается в 18 миллионов рублей. Прокуратура доказала, что у семьи не было финансовых возможностей купить дорогую недвижимость. Депутат попытался прикрыться договорами займа с близкими родственниками, но и у них не было таких больших денег.

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Чиновник добровольно покинул пост в Совете. Решение суда изъять всё незаконное имущество в силу не вступило.

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Источник: bash.news

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