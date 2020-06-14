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В России могут ввести штрафы для грибников

В России могут ввести штрафы для грибников

| 14 июн 2020 | 11:39

Пойти в лес за грибами и остаться без денег можно будет, если вы решите принести с собой редкие грибы, занесенные в Красную книгу. В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который Минюст вынес на общественное обсуждение, появилась статья, которая предусматривает немалый штраф за сбор, продажу и покупку редких грибов.



Так, от 15 тысяч до одного миллиона рублей придется выложить, к примеру, за обладание масленком рубиновым, трутовиком лакированным и порфировиком ложноберезовиковым. Ассортимент не самый распространенный, но в списке есть и вешенки, и некоторые виды мухоморов, и - самое интересное - даже трюфель. Самый деликатесный и дорогой гриб на планете. За один килограмм его можно выручить от тысячи до полутора тысяч евро.

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В отличие от Франции или Италии, где существует тысячелетняя культура их сбора с помощью дрессированных свиней или собак, у нас вообще мало кто подозревает, что подземный духовитый гриб опутал своим мицелием просторы и нашей необъятной родины. Самое время задуматься, если штраф за его сбор уже запланирован.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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