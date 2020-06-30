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В Дуванском районе Башкирии чиновники подделали документы и продали земельный участок на берегу реки

В Дуванском районе Башкирии чиновники подделали документы и продали земельный участок на берегу реки

Дуванский район | 30 июн 2020 | 12:26

Как удалось установить в ходе прокурорской проверки, в 2016 году экс-глава Ариевского сельсовета Дуванского района подделал документы на земельный участок.



Согласно липовой выписке, площадью свыше 1,7 гектар владел председатель совета района. После этого участок на живописном берегу реки Аньяк был переписан на имя бывшего главы Дуванского района. Позднее землю он продал третьему лицу.

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Махинации чиновников заметили сотрудники правопорядка и возбудили уголовное дело за мошенничество и служебный подлог. Улик, собранных следствием, оказалось достаточно для доказательства вины подозреваемых. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал злоумышленников выплатить 700 тысяч рублей. Ожидается вступления решения в законную силу.
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Источник: proural.info

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