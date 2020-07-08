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В Туймазах медработники добились выплат за работу с COVID-19

В Туймазах медработники добились выплат за работу с COVID-19

Туймазинский район | 08 июл 2020 | 10:26

В Башкирии прокуратура организовала проверку по обращениям медработников Туймазинской центральной районной больницы.

Выяснилось, что 21 работник медицинского учреждения, в том числе скорой медпомощи, в нарушение требований законодательства, не получили выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией.

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«По результатам рассмотрения представления прокурора права работников медучреждения восстановлены, им произведены выплаты стимулирующего характера на сумму более 1,3 млн рублей», — сообщили в Туймазинской межрайонной прокуратуре.
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Источник: gtrk.tv

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