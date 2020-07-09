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В Башкирии к 15 годам лишения свободы приговорили мать, которая задушила и закопала своего сына

В Башкирии к 15 годам лишения свободы приговорили мать, которая задушила и закопала своего сына

Дюртюлинский район | 09 июл 2020 | 11:34

В Башкирии озвучили приговор матери, которая задушила своего ребенка. Тело мальчика нашли закопанным в земле.



29-летнюю жительницу Дюртюлинского района Башкирии приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство собственного годовалого сына. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Следственного комитета республики сегодня, 9 июля. Напоминаем, женщина задушила ребенка из-за того, что он долго плакал и не успокаивался.

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— Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год, а также взыскал компенсацию морального вреда в сумме один миллион рублей в пользу отца ребенка, — уточнили в следкоме.
Трагедия произошла в конце августа прошлого года: сельчанка заявила о загадочном исчезновении малыша. Ребенка искали волонтеры, полиция и МЧС. 31 августа его нашли закопанным в земле.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для женщины 18 лет тюрьмы.
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Источник: ufa1.ru
Фото: topnews.ru

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