Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф
Салават | 08 июл 2020 | 18:20
Жительница города Салават предстанет перед судом за хищение 25 миллионов рублей в период с 2017 по 2019 года из городского банка. Луизе Хайруллиной предъявили обвинение за совершение преступления, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. Кроме того, ее супруг также привлечен к уголовной ответственности за использование служебного положения.
Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 8 июля, следователи завершили расследование громкого дела, которое составило 12 томов. Рассматривать его будет Салаватский районный суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.
После ареста, Луиза долгое хранила молчание, но спустя несколько недель, она призналась журналистам, что скучает по дочерям и что жизнь в СИЗО совсем не сахар.
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