Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф

Салават | 08 июл 2020 | 18:20

Жительница города Салават предстанет перед судом за хищение 25 миллионов рублей в период с 2017 по 2019 года из городского банка. Луизе Хайруллиной предъявили обвинение за совершение преступления, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. Кроме того, ее супруг также привлечен к уголовной ответственности за использование служебного положения.







Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 8 июля, следователи завершили расследование громкого дела, которое составило 12 томов. Рассматривать его будет Салаватский районный суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.

— Следователями республиканского МВД было организовано проведение документально-бухгалтерского исследования для установления ущерба, почерковедческой, фототехнической и психиатрической экспертиз, — рассказала Волк. — На время следствия обвиняемая была заключена под стражу, ее муж — помещен под домашний арест.

— Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкирии во взаимодействии с Управлением ФСБ региона и с коллегами из МВД по Республике Татарстан установили местонахождение фигурантов и задержали их, — уточнила Ирина Волк.









Напомним, что Хайруллина выносила похищенные деньги из офиса, иногда передавала мужу в кассе банка. Выяснилось, что мужчина был заядлым игроком, деньги он тратил, делая ставки. Когда Луиза поняла, что недостачу скоро выявят, а крупную сумму вернуть не удастся, вся семья решила скрыться. Напоследок она прихватила с собой еще миллион рублей и уехала с дочерьми в лес на своей машине, где они прожили несколько дней. Позже они вернулись в Салават и на такси сбежали в Казань

После ареста, Луиза долгое хранила молчание, но спустя несколько недель, она призналась журналистам, что скучает по дочерям и что жизнь в СИЗО совсем не сахар.

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Фото: Луиза Хайруллина / m.my.mail.ru