Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф

Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф

Луиза Хайруллина из Салавата предстанет перед судом за кражу, ей грозит 10 лет тюрьмы и крупный штраф

Салават | 08 июл 2020 | 18:20

Жительница города Салават предстанет перед судом за хищение 25 миллионов рублей в период с 2017 по 2019 года из городского банка. Луизе Хайруллиной предъявили обвинение за совершение преступления, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. Кроме того, ее супруг также привлечен к уголовной ответственности за использование служебного положения.



Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 8 июля, следователи завершили расследование громкого дела, которое составило 12 томов. Рассматривать его будет Салаватский районный суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.

— Следователями республиканского МВД было организовано проведение документально-бухгалтерского исследования для установления ущерба, почерковедческой, фототехнической и психиатрической экспертиз, — рассказала Волк. — На время следствия обвиняемая была заключена под стражу, ее муж — помещен под домашний арест.
Следователи рассказали, куда делись украденные Луизой Хайруллиной миллионы

Читайте также:

Следователи рассказали, куда делись украденные Луизой Хайруллиной миллионы
Напомним, что Хайруллина выносила похищенные деньги из офиса, иногда передавала мужу в кассе банка. Выяснилось, что мужчина был заядлым игроком, деньги он тратил, делая ставки. Когда Луиза поняла, что недостачу скоро выявят, а крупную сумму вернуть не удастся, вся семья решила скрыться. Напоследок она прихватила с собой еще миллион рублей и уехала с дочерьми в лес на своей машине, где они прожили несколько дней. Позже они вернулись в Салават и на такси сбежали в Казань.
— Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкирии во взаимодействии с Управлением ФСБ региона и с коллегами из МВД по Республике Татарстан установили местонахождение фигурантов и задержали их, — уточнила Ирина Волк.


После ареста, Луиза долгое хранила молчание, но спустя несколько недель, она призналась журналистам, что скучает по дочерям и что жизнь в СИЗО совсем не сахар.

Читать дальше...


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Луиза Хайруллина / m.my.mail.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: