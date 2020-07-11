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В Стерлитамаке экс-гаишник выдавал водительские удостоверения без экзаменов

В Стерлитамаке экс-гаишник выдавал водительские удостоверения без экзаменов

Стерлитамакский район | 11 июл 2020 | 22:39

В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении экс-гаишника из Стерлитамака. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.



Кроме того, как рассказали в Следкоме Башкирии, обвиняется и 52-летний житель Стерлитамака, подстрекающий в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело направлено в суд с утвержденным обвинением.

В ходе следствия выяснилось, что в течение года экс-гаишник выдавал водительские удостоверения без фактических экзаменов: теории и практики. Таким образом водительские права получили 23 жителя Стерлитамака.

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Пресс-служба СУ СК России по РБ сообщает, что в 2016-2017 годах инспектор ГИБДД по просьбе знакомого организовал незаконное получение водительских прав гражданами без фактической сдачи экзаменов. Он подделывал экзаменационные листы, внося в них фальшивые сведения о сдаче практического и теоретического экзаменов для получения удостоверения.

Обвиняемый свою вину не признал, но из органов его уволили в связи с утратой доверия.


Кроме того, пресс-служба СУ СК России по РБ отмечает, что по окончании расследования в адрес начальника Управления МВД России по г. Стерлитамаку внесено представление об устранении обстоятельств, которые способствовали совершенным преступлениям, в целях усиления контроля за процедурой приема квалификационных экзаменов на получение водительских удостоверений и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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Источник: bash.news

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