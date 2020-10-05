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В Башкирии вступил в силу закон о тихом часе в жилых домах и общежитиях

В Башкирии вступил в силу закон о тихом часе в жилых домах и общежитиях

| 05 окт 2020 | 09:48

Сегодня, 5 октября, в Башкирии вступил в силу новый закон. Теперь на территории республики действует так называемый строительный тихий час в жилых домах и общежитиях с 13 до 15 часов. С этого дня в указанный период нельзя проводить шумные ремонтные работы. Штраф за нарушение тихого часа для граждан — от одной до двух тысяч рублей. Для юрлиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч.



— С просьбой принять его к нам обращались избиратели, в основном родители малолетних детей, дневному сну которых мешают строительные работы, — сказал председатель Курултая Константин Толкачев. — С учетом того что данная мера затрагивает интересы очень большого количества людей, мы выносили проект закона на общественное обсуждение в Интернете. Были мнения за и против. В итоге с незначительным перевесом победили сторонники «тихого часа», и мы приняли закон.

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Вступивший в силу закон не касается новостроек в течение полутора лет после сдачи дома. Такое исключение сделали с учетом того, что в новых домах все новоселы делают ремонт. При этом работают, как правило, не сами жильцы, а наемные бригады строителей. Мешать этому процессу было бы неправильно.

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Источник: ufa1.ru
Фото: pixabay.com

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