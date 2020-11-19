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В Салавате врач городской больницы подозревается в коррупции

В Салавате врач городской больницы подозревается в коррупции

Салават | 19 ноя 2020 | 19:33

Врач-нейрохирург салаватской городской больницы подозревается в крупном взяточничестве. По данным регионального следственного комитета, 40-летний доктор в апреле 2020 года предложил фирме, торгующей медицинскими изделиями, обеспечить покупку больницей товаров организации. За свою помощь он потребовал 1,25 млн рублей вознаграждения.



Представитель компании решил от подобного общения отказаться и обратился в полицию. Врача задержали при получении 500 тысяч рублей. В отношении хирурга возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере» (ст.290 УК РФ).
Свою вину мужчина не признал. В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в городском суде.


Ранее сообщалось о том, что глава городской администрации Салавата Игорь Миронов на своей странице в социальных сетях рассказал, что в его семью пришел ковид. Опасный вирус выявили у самого чиновника и его жены.

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Источник: gorobzor.ru

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