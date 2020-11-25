Какие изменения ждут россиян в декабре 2020 года

| 25 ноя 2020 | 12:25

До начала декабря нужно заплатить налоги за 2019 год. Россияне смогут узнавать о положенных конкретно им льготах через Госуслуги. Медики смогут жаловаться на невыплату положенных им ковидных выплат через интернет. Какие новые законы вступают в силу в России с 1 декабря 2020 года - разберёмся, что изменится в нашей жизни в последние недели уходящего года.







Граждан будут информировать о положенных льготах

Многие граждане не знают, на какие точно льготы они имеют право. Теперь они будут получать уведомления о том, какие им положены меры социальной поддержки.



«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.



Жалоба об отсутствии выплат медработникам

Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением Правительства, то он может подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.



Маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза

Чтобы получить разрешение на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, или смычка, необходимо будет поставить на него уникальную метку, а также оформить паспорт на него, срок действия которого составляет 10 лет. Паспорт оформляется Минкультуры России.Закон защитит культурные ценности от нелегального вывоза.

Поправки о «цифровом нотариате»

Станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов - чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.



Также закрепляется возможность:

● удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык;

● передачи электронных документов физлицам и юрлицам;

● принятия в депозит безналичных денежных средств;

● выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.



«Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме», — сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.



В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.

«Закон о цифровом нотариате станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики», — сказал Председатель ГД.









Вступает в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.В этих целях закрепляются требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.Истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.

Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.





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Источник: Пресс-служба Государственной Думы ФС РФ