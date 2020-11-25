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В Башкирии за публичные призывы к терроризму осудили жителя Чишминского района

В Башкирии за публичные призывы к терроризму осудили жителя Чишминского района

Чишминский район | 25 ноя 2020 | 14:25

47-летний житель Чишминского района Башкирии предстал перед судом по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и экстремизма и публичном оправдании терроризма и экстремизма, совершенных с использованием интернета.



Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкортостану, сельчанин разместил в интернете видеролики и текстовые сообщения, в которых оправдывалась деятельность террористов в Сирии и содержались призывы в уничтожению российских правоохранителей.

5 ноября мужчина предстал перед Центральны окружным военным судом в Екатеринбурге. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, и суд вынес для него наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии полицейские Отдела экономической безопасности УМВД РФ по Уфе вскрыли схему ухода от обязательств по выплате задолженности по налогам руководством ЖЭУ в Калининском районе.

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Источник: www.sobkor02.ru

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