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В Куюргазинском районе прокуратура добилась увольнения чиновницы Минземимущества

В Куюргазинском районе прокуратура добилась увольнения чиновницы Минземимущества

Куюргазинский район | 02 дек 2020 | 11:14

В Куюргазинском районе Башкортостана прокуратура республики потребовала уволить работницу министерства земельных и имущественных отношений. На руководителя местного комитета по управлению собственностью также было заведено уголовное дело.



Известно, что она требовала от одной из организаций, предоставляющая услуги по оформлению земучастков, передать деньги в благотворительный фонд развития района. В случае, если представители организации отказались бы, то она грозила специально затягивать процесс рассмотрения и согласования документации.

После проведения прокурорской проверки женщина лишилась своей должности из-за утраты доверия, после чего против нее было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении своими должностными полномочиями.

Ранее сообщалось о том, что в Гайфурийском районе депутат лишился мандата из-за незаконной охоты. Известно, что народный избранник убил лося из ружья, на хранение которого у него отсутствовали разрешительные документы. 

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