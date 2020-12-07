В Нуримановском районе предпринимателя обязали возместить урон, который он нанес природе

Нуримановский район | 07 дек 2020 | 17:03

В Башкирии 40-летний индивидуальный предприниматель из Нуримановского района уничтожал насаждения на территории, которая принадлежит ГАУ РБ «Нуримановский лесхоз».







Как сообщает пресс-служба судебных приставов по РБ, мужчину обязали возместить материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 98 тысяч рублей.



Мужчина исполнил решение не полностью. Судебные приставы арестовали банковские счета нарушителя, ограничили его в праве выезда за границу. Кроме того, должностные лица вынесли постановление о запрете на регистрационные действия на имущество и в дальнейшем составили акт описи и ареста нежилого здания.



После предпринятых мер житель Нуримановского района оплатил свою задолженность в полном объеме и перечислил 6,9 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора.

Ранее сообщалось о том, что жительница Нефтеюганска спасла упавшего со скалы ребенка в Нуримановском районе.





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