В Нуримановском районе предпринимателя обязали возместить урон, который он нанес природе
Нуримановский район | 07 дек 2020 | 17:03
В Башкирии 40-летний индивидуальный предприниматель из Нуримановского района уничтожал насаждения на территории, которая принадлежит ГАУ РБ «Нуримановский лесхоз».
Как сообщает пресс-служба судебных приставов по РБ, мужчину обязали возместить материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 98 тысяч рублей.
Мужчина исполнил решение не полностью. Судебные приставы арестовали банковские счета нарушителя, ограничили его в праве выезда за границу. Кроме того, должностные лица вынесли постановление о запрете на регистрационные действия на имущество и в дальнейшем составили акт описи и ареста нежилого здания.
После предпринятых мер житель Нуримановского района оплатил свою задолженность в полном объеме и перечислил 6,9 тысячи рублей в качестве исполнительского сбора.
Ранее сообщалось о том, что жительница Нефтеюганска спасла упавшего со скалы ребенка в Нуримановском районе.