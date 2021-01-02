Какие изменения ждут автолюбителей в 2021 году

| 02 янв 2021 | 12:40

В 2021 году для автомобилистов вводится множество новых норм и правил. Многие из нововведений усложнят жизнь водителей, сообщают СМИ.







«Появятся новые штрафы. Но обжаловать их можно будет в электронном виде. Техосмотр все-таки придется проходить с визитом на пункт ТО», — пишет «Российская газета».



Во-первых, покупка диагностической карты станет невозможной. Она будет оформляться электронно в ЕАИСТО. Кроме того, техосмотр придется снимать на камеру. Правда, понадобятся только несколько фото с обозначением координат места съемки. На снимке должно быть видно передние номера. Фото делается перед диагностикой и после. За непройденный техосмотр положены штрафы.

Во-вторых, долг за проезд по платным дорогам станет караться штрафом. Фиксировать нарушителей будут комплексы фотовидеофиксации. Заплатить можно в течение пяти дней после поездки и даже до проезда по платной дороге. Штраф аннулируют, если водитель оплатит проезд в течение 20 дней после его прихода. Оплата самого штрафа не будет освобождать от долга за проезд по платной дороге.



Сдача «площадки» исчезнет из экзаменов на права. Теперь будущие водители легковушек будут показывать те же навыки в реальных условиях. Для них составят перечень дорог для проведения экзаменов, который будет неизвестен сдающему. В экзамен обязательно войдет проверка навыка движения по дороге с максимально разрешенной скоростью.



Есть среди изменений 2021 года и другие. Порядок медосвидетельствования водителей решили не менять еще год. Не нужно сдавать мочу и кровь, дабы узнать, есть ли там психоактивные вещества или маркеры, показывающие, что человек регулярно выпивает.









Также среди положительных моментов — возможность с 1 сентября в электронном виде обжаловать штрафы, которые выдавались на основе данных автоматических комплексов фотовидеофиксации. Жалобу можно будет подать на сайте Госуслуг.





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