Лейбл Элвина Грея оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил

| 21 янв 2021 | 15:30

По требованию Роспотребнадзора Татарстана лейбл уроженца Башкирии и известного исполнителя Элвина Грея оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил. В ведомстве нарушения при проведении концерта выявили на основе опубликованных в социальных сетях видеозаписей с выступления.







Артиста оштрафовали за выступление в развлекательном комплексе «Пирамида», которое состоялось в Казани 9 декабря. Решение, передает «РБК-УФа», принято в Вахитовском районном суде 19 декабря. Судья Дамир Гадыршин по итогам рассмотрения дела 19 января назначил ООО «Музыкальный лейбл Элвин Грей» штраф в 200 тысяч рублей за нарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП России.

В тот день, певец во время выступления пригласил на сцену представителя республиканского управления Роспотребнадзора, чтобы поговорить с работником ведомства прямо на концерте, чтобы вышедших к сцене зрителей не убеждали вернуться на свои места.



Напомним, Элвин Грей откровенно показал свой медовый месяц после никаха.





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