В Башкирии на концерте Элвина Грея молодой человек сделал предложение возлюбленной

В преддверии Дня всех влюбленных произошла трогательная история, которая напомнила о силе любви. В ходе концерта популярного исполнителя Элвина Грея в городе Янауле, республике Башкортостан, один из зрителей решил сделать предложение своей возлюбленной. Эту романтическую сцену наблюдали сотни людей, присутствовавших на концерте.

Регина Юльякшина, сестра артиста, поделилась подробностями этого события в своих соцсетях. Она описала молодого человека как искреннего и доброго парня, с которым ей удалось немного пообщаться. Регина выразила радость за новую пару, которая решила связать свои судьбы.

В разгар концерта молодому человеку разрешили пригласить на сцену свою девушку. После того, как его избранница поднялась на сцену, парень опустился на одно колено и произнес заветные слова, предлагая ей руку и сердце. Растроганная девушка ответила согласием на это предложение. В это время Элвин Грей, находившийся рядом на сцене, улыбался и наблюдал за этой трогательной сценой. Музыканты и зрители в зале тепло поздравили влюбленных с этим важным и запоминающимся моментом в их жизни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети