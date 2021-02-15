Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В отношении экс-главы Баймакского района Ильшата Ситдикова возбудили уголовное дело

В отношении экс-главы Баймакского района Ильшата Ситдикова возбудили уголовное дело

В отношении экс-главы Баймакского района Ильшата Ситдикова возбудили уголовное дело

Баймакский район | 15 фев 2021 | 19:06

Следком Башкирии передает, что в отношении бывшего 59-летнего главы администрации Баймакского района Ильшата Ситдикова возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следователи считают, что Ситдиков без торгов заключил контракт на строительный контроль во время реконструкции стадиона «Труд» в Баймаке с подрядной организацией ООО «Передвижная механизированная колонна - Баймак». Фирма, как выяснилось, в то же время и работала на стадионе, так что контроль был формальным. 

В результате этого, посчитали в ведомстве, стадион не был отремонтирован полностью, материалы заменили на более дешевые. Ущерб бюджету оценивается на сумму более 3 млн рублей, а само здание из-за нарушений в строительстве нельзя эксплуатировать. На восстановление стадиона требуется, по предварительной оценке, 3 млн рублей. 

Читайте также:

Вице-мэр Сибая Ильшат Кадыров подозревается в мошенничестве
Глава Баймакского района Ильшат Ситдиков подал в отставку в 2018 году. Как ранее сообщалось, глава Баймакского района планировал написать заявление об уходе в отставку после того, как стали известны результаты проверки сообщения одного из жителей, оставленных в аккаунте врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: resbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: