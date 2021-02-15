В отношении экс-главы Баймакского района Ильшата Ситдикова возбудили уголовное дело

Баймакский район | 15 фев 2021 | 19:06

Следком Башкирии передает, что в отношении бывшего 59-летнего главы администрации Баймакского района Ильшата Ситдикова возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).







Следователи считают, что Ситдиков без торгов заключил контракт на строительный контроль во время реконструкции стадиона «Труд» в Баймаке с подрядной организацией ООО «Передвижная механизированная колонна - Баймак». Фирма, как выяснилось, в то же время и работала на стадионе, так что контроль был формальным.

В результате этого, посчитали в ведомстве, стадион не был отремонтирован полностью, материалы заменили на более дешевые. Ущерб бюджету оценивается на сумму более 3 млн рублей, а само здание из-за нарушений в строительстве нельзя эксплуатировать. На восстановление стадиона требуется, по предварительной оценке, 3 млн рублей.

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Фото: resbash.ru

Глава Баймакского района Ильшат Ситдиков подал в отставку в 2018 году. Как ранее сообщалось, глава Баймакского района планировал написать заявление об уходе в отставку после того, как стали известны результаты проверки сообщения одного из жителей, оставленных в аккаунте врио главы Башкирии Радия Хабирова.