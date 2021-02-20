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Путин вернул контроль над техосмотром ГИБДД

Путин вернул контроль над техосмотром ГИБДД

| 20 фев 2021 | 19:08

Российский президент Владимир Путин вновь наделил ГИБДД полномочиями государственного контроля над прохождением автовладельцами техосмотров. Соответствующий указ Путина вступит в силу 1 марта.

«Теперь ГИБДД контролирует и проводит надзор над организацией и проведением ТО транспортных средств», — пишет NEWS.RU. Госавтоинспекция отвечала за техосмотры до 2012 года, после чего эти полномочия были переданы страховым компаниям.

С 1 марта будут также аннулированы диагностические карты автомобилей, при оформлении которых не был проведен ТО. Ранее МВД РФ назвало новые требования к состоянию автомобиля для прохождения техосмотра, их более 80. К примеру, тормозная жидкость не должна подтекать, небольшие трещины на лобовом стекле допустимы, но не со стороны водителя, шины должны будут соответствовать сезону и т. д.

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Источник: ura.news

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