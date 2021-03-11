В Абзелиловском районе по факту обрушения потолка в школе возбудили уголовное дело

Абзелиловский район | 11 мар 2021 | 12:26

5 марта 2021 года в школе села Красная Башкирия, что в Абзелиловском районе, произошел инцидент. Приблизительно в 17 часов в образовательном учреждении, в одном из кабинетов обрушился потолок.







Стоит отметить, что уроки в это время уже не проводились. Находящиеся в здании сотрудники техперсонала не пострадали.



Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по данному факту. Виновному в обрушении плиты инкриминировано выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Статья предусматривает наказания от штрафа до 2 лет тюрьмы.

В данный момент следователи опрашивают руководство школы, а также проверяют документацию. Кроме того, будет проведена экспертиза, которая позволит определить точную причину обрушения потолка.





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Фото: СУ СК РФ по РБ