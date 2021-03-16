В Мелеузовском районе за самоуправство будут судить начальника отдела полиции и его жену

Мелеузовский район | 16 мар 2021 | 12:30

В суд будет направлено уголовное дело о самоуправстве, пособничестве в самоуправстве и злоупотреблении должностными полномочиями — в этих преступлениях, в зависимости от роли и степени участия, обвиняют начальника ОМВД России по Мелеузовскому района Башкирии и его супругу.







По версии следствия, в 2018 году женщина по просьбе бизнес-леди, торгующей обувью, оформила на себя кредиты на 400 с лишним тысяч рублей. Однако коммерсант, обещавшая вносить платежи, перестала выходить на связь и скрылась. Позже она была задержана в Москве, сейчас в суде рассматривается ее дело по факту мошенничества на сумму свыше 10 млн рублей.



Обвиняемая обратилась к своему супругу с просьбой помочь ей попасть в магазин обуви и изъять товар. В начале 2019 года начальник отдела полиции, используя должностное положение, привлек для этих целей своих подчиненных. В результате из торгового объекта вывезли почти 400 пар обуви на сумму более 1,6 млн рублей. Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

- Обвиняемые не признали вину в совершенном преступлении. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество на сумму 770 тысяч рублей. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.



- По данному факту руководством МВД по Республике Башкортостан назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника к установленной законом ответственности, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



