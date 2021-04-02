Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу администрации Куюргазинского района

Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу администрации Куюргазинского района

Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу администрации Куюргазинского района

Куюргазинский район | 02 апр 2021 | 13:23

Сотрудниками республиканской прокуратуры получены сведения о том, что в январе нынешнего года руководитель администрации Куюргазинского района назначил на пост исполняющего обязанности директора бюджетного учреждения родного племянника собственной супруги. Это дало возможность более одного года не проводить конкурс на вакантный пост.

Чиновник также позволял своей супруге вмешиваться в контрольные и организационные вопросы райадминистрации, управлять благотворительным фондом и пользоваться служебной автомашиной. В нынешнего году глава муниципалитета не предоставил информацию о 3-х счетах в банке, открытых на его имя, и скрыл часть заработной платы в размере одного миллиона рублей. Районная прокуратура потребовала отстранить чиновника от работы в связи с утратой доверия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: