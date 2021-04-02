Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу администрации Куюргазинского района

Куюргазинский район | 02 апр 2021 | 13:23

Сотрудниками республиканской прокуратуры получены сведения о том, что в январе нынешнего года руководитель администрации Куюргазинского района назначил на пост исполняющего обязанности директора бюджетного учреждения родного племянника собственной супруги. Это дало возможность более одного года не проводить конкурс на вакантный пост.







Чиновник также позволял своей супруге вмешиваться в контрольные и организационные вопросы райадминистрации, управлять благотворительным фондом и пользоваться служебной автомашиной. В нынешнего году глава муниципалитета не предоставил информацию о 3-х счетах в банке, открытых на его имя, и скрыл часть заработной платы в размере одного миллиона рублей. Районная прокуратура потребовала отстранить чиновника от работы в связи с утратой доверия.





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