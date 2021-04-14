В Благоварском районе за незаконную охоту осудили местного депутата

Благоварский район | 14 апр 2021 | 10:04

42-летний депутат Совета Благоварского района оказался на скамье подсудимых из-за любви к охоте.







Как удалось установить, в феврале 2019 года политик и двое его знакомых выехали в лес на снегоходах. В этот период на отстрел животных был наложен запрет, но мужчин он не остановил. В лесу депутату удалось подстрелить сразу трех сибирских косуль. Две туши животных сообщники разделали на месте, а одну хотели перевезти, привязав тросом к снегоходу. Однако браконьеров остановили сотрудники ассоциации охотников и рыболовов и полицейские.

Сумма ущерба для лесного фонда составила 440 тысяч рублей. Свою вину депутат признавать отказался. По сообщению пресс-службы прокуратуры республики, суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на 3 года. Уголовное дело в отношении остальных охотников будет рассмотрено отдельно.

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