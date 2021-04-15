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Следком Башкирии проверит рукоприкладство в школе города Белорецка

Следком Башкирии проверит рукоприкладство в школе города Белорецка

Белорецкий район | 15 апр 2021 | 19:37

СК по Республике Башкортостан заинтересовался инцидентом произошедшим между учителем и школьником в школе города Белорецка. Во время урока педагог  стукнула ученика 4 класса по голове, в итоге ученик получил травму головного мозга (сотрясение).

По сообщению пресс-центра Следственного комитета, материалы проверки по сообщению о применении педагогом школы запрещенных законодательством методов воспитания в отношении ученика переданы из правоохранительных органов в районную прокуратуру.

Напомним, что 8 апреля ученик одной из школ города Белорецка пожаловался на головную боль и отпросился домой. Вечером его госпитализировали в больницу, где врачи выявили у него сотрясение мозга. Ребенок сообщил матери, что во время урока учительница ударила его по голове. Встревоженная мать написала заявление в правоохранительные органы.

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Источник: mkset.ru

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