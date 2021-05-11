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В России планируют ужесточить контроль за оборотом оружия

В России планируют ужесточить контроль за оборотом оружия

| 11 май 2021 | 22:24

Сегодня, 11 мая, на сайте Государственной Думы Российской Федерации появилась информация о том, что Комитет по безопасности и противодействию коррупции приступил к изучению законодательства в сфере оборота оружия. В настоящий момент создана рабочая группа, отвечающая за контроль и разработку новых законопроектов. Например, о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретения оружия.

«Еще одно наше предложение, уже оформленное законодательно, это усиление ответственности за незаконный сбыт оружия, в том числе через интернет. Мы предлагаем сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия квалифицировать как тяжкое преступление с существенным повышением ответственности вплоть до 20 лет лишения свободы. Сбыт через интернет – отдельный квалифицирующий признак», — сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сотрудники по делам несовершеннолетних будут заниматься профилактикой экстремизма.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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