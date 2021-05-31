Прокуратура Башкирии обвинила завод «Полиэф» в нанесении вреда окружающей среде на 150 млн рублей

31 май 2021 | 15:21

Прокуратура Республики Башкортостан направила обвинительное заключение по делу «Полиэф» в Благовещенский суд. Предприятие признано виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.







По версии правоохранителей, ответственные лица были обязаны своевременно обследовать и отремонтировать резервуар для хранения сточных вод. Нанесенный природе ущерб оценен в 150 миллионов рублей. Чтобы компания могла возместить эти средства, на имущество наложен арест.

Напомним, экологическая авария произошла 9 октября 2019 года. Тогда частично обрушилась бетонная стена накопителя. Отходы – около 8 тонн – распространились на площади 6,4 га и попали в водоем. На следующий день, 10 октября, правительство и руководство «Полиэф» провели экстренное совещание, на котором утвердили 12 комплексов мероприятий: рекультивация земли, лабораторный контроль воды и почвы, планы предупреждения ЧС. Тогда Радий Хабиров отметил, что проблема была решена оперативно.





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Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан