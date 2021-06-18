Житель Баймакского района набил инициалы своей жены на похищенных лошадях

14:09, 18 июн 2021

Житель Баймакского района присвоил себе прибившихся к табуну чужих лошадей и заклеймил их, набив инициалы своей супруги.







Инцидент случился в мае этого года в деревне Актау. 49-летний местный житель не досчитался двух лошадиных голов, животные не вернулись домой с выпаса.



Полицейские вышли на след 38-летнего жителя района, который не стал отпираться и рассказал подробности оперативникам. По словам подозреваемого, чужие лошади прибились к его табуну. Он сразу приметил, что на животных нет тавро — знака, которым коннозаводчики отмечают своих лошадей. Тогда он решил поставить на них тавро с инициалами своей супруги. Все остальные лошади селянина были помечены аналогичным образом.

- Сейчас лошади с инициалами чужой жены изъяты и владельцу. По факту кражи следователем ОМВД России по Баймакскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — сообщает прес-служба МВД по Республике Башкортостан.

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Фото: МВД по Башкирии