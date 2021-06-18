Житель Баймакского района набил инициалы своей жены на похищенных лошадях
14:09, 18 июн 2021
Житель Баймакского района присвоил себе прибившихся к табуну чужих лошадей и заклеймил их, набив инициалы своей супруги.
Инцидент случился в мае этого года в деревне Актау. 49-летний местный житель не досчитался двух лошадиных голов, животные не вернулись домой с выпаса.
Полицейские вышли на след 38-летнего жителя района, который не стал отпираться и рассказал подробности оперативникам. По словам подозреваемого, чужие лошади прибились к его табуну. Он сразу приметил, что на животных нет тавро — знака, которым коннозаводчики отмечают своих лошадей. Тогда он решил поставить на них тавро с инициалами своей супруги. Все остальные лошади селянина были помечены аналогичным образом.
Читайте также:
В Баймакском районе Башкирии из озера достали тело утонувшей девочки
Жители одного из районов Башкирии сообщили о нашествии саранчи