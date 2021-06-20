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Житель Альшеевского района застукал сожительницу в постели с другим и забил ее до смерти

Житель Альшеевского района застукал сожительницу в постели с другим и забил ее до смерти

20:07, 20 июн 2021

Житель Альшеевского района Башкирии недавно был осужден за то, что до смерти избил свою сожительницу. В тот злополучный день мужчина пришел домой и увидел на семейном ложе супругу и их общего знакомого. В порыве ярости он избил и спустил с лестницы мужчину, а затем вернулся в дом и стал бить неверную гражданскую жену. Как в дальнейшем установили следователи, разъяренный супруг колотил ее по лицу и голове кулаками.

В ходе следствия и суда было установлено, что сначала женщина не понимала, что происходит – она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда мужчина перетащил ее волоком на кухню и стал избивать уже там, она пришла в сознание и стала оскорблять ее. Это еще сильнее разозлило сожителя, и он вновь стал бить ее кулаками. Затем он остановился и бросил обмякшее тело женщины на полу в зале. В тот момент, как уверял свидетель, находившийся в квартире, она еще дышала и подавала признаки жизни. На следующий день она скончалась.

Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. В свидетели охарактеризовали отрицательно – она постоянно меняла половых партнеров и злоупотребляла спиртным.

Суд приговорил ревнивца к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Альшеевский район криминал
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