В России минимальный доход должника станет неприкосновенным

09:31, 30 июн 2021

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода должника и находящихся на его иждивении лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.







Зарплата и иные доходы должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Речь идет о сумме 12 тыс. 702 руб., но если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он.



Закон не распространяется на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

Между тем российские микрофинансовые организации (МФО) ужесточают скоринг (систему оценки кредитоспособности потенциальных клиентов) на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Снижается как доля одобряемых заявок, так и фактическая одобряемая сумма. В Национальном бюро кредитных историй подсчитали, что количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. руб.), выданных россиянам в мае текущего года, уменьшилось на 1,9% относительно предыдущего месяца и составило 2,19 млн единиц.





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Фото: из архива newsbash.ru