В России ввели штрафы за каркасные сетки и автомобильные шторки

12:24, 16 сен 2021

В России сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей за каркасные сетки и автомобильные шторки на передних стеклах автомобилей, передает Autonews.



По данным издания, запрет появился еще весной, однако инспекторы ограничивались штрафом в размере 500 руб. или предупреждением. Теперь водителям предписывают помимо штрафы снять шторки в течение десять дней или сразу на месте. Если нарушение не устранено, то автоинспекция останавливает регистрацию машины.



Каркасные шторы, сетки, тонировку запретили использовать на передних боковых стеклах, так как они ограничивают обзор водителя.



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