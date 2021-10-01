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"Довыпендривался": школьником из Башкирии заинтересовалась полиция из-за поста в соцсетях

"Довыпендривался": школьником из Башкирии заинтересовалась полиция из-за поста в соцсетях

19:36, 01 окт 2021

Школьник из Нефтекамска опубликовал на личной странице в социальных сетях строчку из песни, в которой содержится следующее: «Завтра в школе я устрою колумбайн… <...> ты не знаешь, я стреляю по ногам».

Последствия публикации, как сообщает телеграм-канал «Mash Batash», долго себя ждать не заставили. Домой к 13-летнему мальчику наведались сотрудники правоохранительных органов, которые провели со школьником беседу, забрали телефон, компьютер, и выдали подростку предостережение.

Школьник, в свою очередь, оправдывается тем, что ничего плохого делать и не думал, а опубликовал строчку из песни с одной простой целью — "повыпендриваться перед одноклассниками". К тому же учителя, по сообщениям все того же телеграм-канала, отзываются о мальчике положительно: хороший, общительный.

Между тем, в пресс-службе МВД Башкирии журналисту Mkset не смогли предоставить оперативный комментарий, однако наши коллеги из «Эха» информируют, что в ведомстве комментировать произошедшее оказались и попросили обратиться в региональный следственный комитет. В пресс-службе СК Башкирии в свою очередь сообщили, что по данному случаю никакой информации к ним пока не поступало.

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Источник: mkset.ru
Фото: Mash Batash
Теги: Нефтекамск
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