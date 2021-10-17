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В России начал действовать новый порядок вывоза детей за границу

В России начал действовать новый порядок вывоза детей за границу

09:38, 17 окт 2021

С 17 октября в России вступил в действие новый порядок вывоза несовершеннолетних за рубеж. Собрали самые важные изменения.

Законные представители ребенка вправе запретить вывозить его за пределы России до достижения им совершеннолетия, либо конкретизировать даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Требование родителей, усыновителей, опекунов либо законных представители детей, которые не согласны с их выездом за границу, будет учтено территориальным органом МВД России.

Также несогласный родитель имеет право ограничить выезд несовершеннолетнего во все страны или определить конкретный список государств, вывоз ребенка в которые запрещен. При наличии российского гражданства заявитель способен самостоятельно вывозить ребенка за границу, а если заявитель — иностранный гражданин, то ребенок не может осуществить выезд ни с ним, ни с другим родителем.

Подавший заявление о несогласии с выездом ребенка теперь может отзывать свое заявление во внесудебном порядке. Для этого будет достаточно обращения в любое подразделение по вопросам миграции и диппредательства.

Сроки, которые предусмотрены для работы вопросам миграции с поступающими заявлениями, сокращены с пяти до двух рабочих дней.

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Источник: ura.news
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