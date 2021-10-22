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Житель Башкирии за один день совершил два разбойных нападения

Житель Башкирии за один день совершил два разбойных нападения

11:49, 22 окт 2021

Бирский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело 65-летнего Александра Якишева. Мужчину признали виновным в двух разбойных нападениях.

Осужденный раскаялся, но от реального срока это его не уберегло. Александр Якишев проведет 5 лет и 2 месяца в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Осужденный совершил налеты в мае 2021 года. Сначала житель Бирска ворвался в магазин «Башспирт». Он требовал у продавца средства из кассы, угрожая: «Хочешь жить? Давай деньги!» Потерпевшая смогла сбежать, злоумышленник, испугавшись, покинул место преступления. Однако в тот же день он отправился в кафе, где вновь начал угрожать ножом и требовать деньги у кассира. Александр Якишев забрал 2950 рублей и две бутылки коньяка. Однако на улице его задержал проходящий мимо мужчина и передал полицейским.

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Источник: proural.info
Теги: Бирский район происшествия криминал
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