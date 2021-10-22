Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии осудят мужчину за жестокое убийство кондуктора

В Башкирии осудят мужчину за жестокое убийство кондуктора

19:23, 22 окт 2021

В суд направлено уголовное дело по факту убийства кондуктора в Стерлитамаке, сообщили в прокуратуре Башкирии. Обвинительное заключение утверждено в отношении 23-летнего жителя Ишимбая. Его обвиняют  в убийстве, сопряженном в разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

В декабре 2020 года, по версии следствия, рано утром обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на ожидающую служебный автобус на остановке ТЦ «Арбат» женщину.

Мужчина нанес ей несколько ударов ножом в шею, грудь и плечо, похитив личные вещи. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери. Обвиняемый свою вину признал частично. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд. 

Читайте также:

В Башкирии инвалид обвинила судебного пристава в рукоприкладстве
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия происшествия в Стерлитамаке криминал
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: