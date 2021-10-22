В Башкирии осудят мужчину за жестокое убийство кондуктора

19:23, 22 окт 2021

В суд направлено уголовное дело по факту убийства кондуктора в Стерлитамаке, сообщили в прокуратуре Башкирии. Обвинительное заключение утверждено в отношении 23-летнего жителя Ишимбая. Его обвиняют в убийстве, сопряженном в разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).







В декабре 2020 года, по версии следствия, рано утром обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на ожидающую служебный автобус на остановке ТЦ «Арбат» женщину.



Мужчина нанес ей несколько ударов ножом в шею, грудь и плечо, похитив личные вещи. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери. Обвиняемый свою вину признал частично. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд.

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