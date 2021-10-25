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В Башкирии за подделку сертификатов о вакцинации задержали двух медиков

В Башкирии за подделку сертификатов о вакцинации задержали двух медиков

19:19, 25 окт 2021

В Сибае под следствие попали биолог лаборатории и медсестра местной ЦРБ. Медики заработали 45 тысяч рублей на продаже поддельных сертификатов о прививках от коронавируса.

Медсестра согласилась на предложение коллеги и сфальсифицировала данные о прохождении вакцинации для девяти человек. Готовые документы она передала через сообщницу заказчикам. Сотрудница лаборатории получила от них 45 тысяч рублей, 19 из которых отдала медсестре.

По данным пресс-центра МВД России, в зависимости роли и степени участия в преступлении сотрудницы больницы стали фигурантками дел о получении взятки и служебном подлоге.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Сибай происшествия
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